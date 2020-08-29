"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

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بعد عودتها وفق إجراءات احترازية خوفاً من انتشار فيروس كورونا

استقبل المصريون، أمس، قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة بالمساجد وفق إجراءات احترازية معينة بالأفراح والزغاريد، وقام بعضهم بتوزيع "الأرز باللبن" وهي وجبة مصرية تعبر عن الفرحة.

وأكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، أن الوزارة عملت على إعداد المساجد وفقاً للإجراءات الاحترازية من خلال عمليات التطهير والتعقيم، مع عودة صلاة الجمعة بالمساجد.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى الفضائية المصرية، وon: "بالأمس كانت هناك فرحة غامرة وعامة لدى المصريين بالقرار، وشهدنا خطبة الجمعة 10 دقائق كانت عن النصائح والأمل وعودة المساجد بعد انحسار فيروس كورونا، وكان المصريون يعبّرون عن فرحتهم بالزغاريد أمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة والحلوى والأرز باللبن".

وواصل قائلاً بحسب "بوابة الأهرام": "راهنّا على ثقافة ووعي الشعب المصري، بعدم التدافع، وبالفعل لم نرصد أي مخالفات بالأمس.. رغم أن فيروس كورونا فوق طاقة البشر وهو فيروس عالمى، إلا أنه كان هناك شوق وحنين من قبل المواطنين، ونحن في غرف العمليات لم نرصد مخالفة واحدة في صلاة الجمعة".

وتابع: "هناك رغبة جارفة على استمرارية فتح المساجد، الآن نحن بصدد 10 دقائق للخطبة الواحدة، وعندما نصل إلى صفر كورونا سيكون لكل مقام مقال، الجميع كان متكاتفاً، وهناك حالة وعى خلفتها كورونا لدى الشعب والجميع كان ملتزماً بالكمامات والعلامات التي حددتها الوزارة بالمساجد، والمصلون وضعوا علامات خارج المسجد، وهناك من تبرّع بالكمامات دون جبر أو أمر، لكن رغبةً في استمرارية فتح المساجد".وزارة الأوقاف صلاة الجمعة بالمساجد