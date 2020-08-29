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مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

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مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي" مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"
بادرة لاقت استحسان الطلاب وأولياء أمورهم لمساعدتهم على تخطّي العقبات

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن

بادر مكتب تعليم جنوب حائل بتقديم خدمات الدعم الفني لمنسوبيه من أولياء أمور أو طلاب أو معلمين أو مشرفين، والذين لم يتمكّنوا من الدخول لمنصة "مدرستي" من خلال تخصيص رقم الواتس آب (0564574774) على مدار الساعة، إضافة لحساب المكتب على تويتر south_hail_edu

وجاءت المبادرة من مشرف تقنية المعلومات بالمكتب عبدالله القريشي؛ للتسهيل على منسوبي المكتب، ولاقت استحسان المستفيدين الذين أكدوا أنها تساعد الطلاب وأولياء الأمور على تخطّي العقبات التي تواجههم، وتساهم أيضًا في عدم لجوء الطلاب وأولياء أمورهم لمكاتب خدمات الطلاب التي قد تستغلّ ظروفهم، والتي قد يحتفظ بعضها بكلمات المرور للدخول التي تعتبر معلومات شخصية لا يمكن الإفصاح عنها لغير المخولين عليها.

واشترط المكتب على من يريد الاستفادة من الخدمة التسجيل أولًا في موقع "توكلنا"، مع ضرورة وجود بريد إلكتروني إضافة لرقم الجوال.

وجاءت تلك المبادرة تنفيذًا لتوجيهات مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، للمكاتب بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه منسوبي التعليم بالمنطقة.مكتب تعليم جنوب حائل منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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