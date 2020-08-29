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"تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب!

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"تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب! "تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب!
الملفات الملغاة تجاوزت 15 ألفًا وكثيرون عرفوا عبر وسائل التواصل بعد ضجة

لفتت صحيفة "زمان" التركية المعارضة إلى قيام السلطات التركية، مؤخرًا، بإلغاء آلاف ملفات التجنيس الخاصة بالسوريين المقيمين على أراضي البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مهدي داوود، رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، قوله: إن عدد الملفات الملغاة تجاوز 15 ألفًا، منذ أنْ أعلنت السلطات التركية عن قرار فتح باب التجنيس للسوريين قبل نحو 4 أعوام.

وأوضح "داوود" أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها حذف أو إلغاء ملفات تجنيس للسوريين؛ إذ بلغت خلال هذه المرة وحدها ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف ملف.

وتابع: "مديرية الهجرة التركية تحدثت عن عدة أسباب دعتها لإلغاء ملف التجنيس؛ ومنها تجاوُز معظم الملفات فترة 24 شهرًا؛ ما يعني إسقاطها بالتقادم".

يذكر أن إجراءات الحصول على الجنسية التركية تتضمّن عدة مراحل، ويَعلق آلاف السوريين في المرحلة الرابعة بالتحديد، وهي المرحلة الأصعب والأطول، وتتعلّق بتدقيق الملف الأمني، ويمكن خلالها أن يتم الرفض أو إلغاء الملف من دون توضيح الأسباب.

وحسب الصحيفة: فإن كثيرًا من السوريين عرفوا بأمر إلغاء الملفات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ضجّت صفحات ومواقع سورية بأخبار الملفات الملغاة.تركيا تجنيس السوريين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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