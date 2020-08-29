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بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور

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بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور
أُجريت في مستشفى الأطفال.. مولودان 1500 جم والثالث 1700

بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة حالة ولادة قيصرية لثلاثة توائم ذكور.

تفصيلاً، أوضحت "صحة بيشة" أن سيدة تبلغ من العمر 33 عاماً حضرت وهي حامل في الشهر الثامن، إلى مستشفى الولادة والأطفال الساعة الواحدة مساء الإثنين الماضي، وتم عمل الكشوف والفحوص الطبية اللازمة لها، وتم اجراء عملية قيصرية لها، ووضعت ثلاثة توائم ذكور، وذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص.

وأضافت، أن المواليد ووالدتهم يتمتعون بصحة جيدة وأن حالتهم مستقرة ولله الحمد، وبلغت أوزان المواليد 1500 جم لمولودين، و1700 جم لمولود.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة تتوافر فيه التجهيزات الحديثة كافة، والكوادر الطبية والفنية والإدارية، التي تقدم رعاية صحية للمواطنين بجودة.مستشفى الولادة والأطفال بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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