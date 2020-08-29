القطيف.. ضبط شقة سكنية بجزيرة تاروت حُوّلت عيادة بيطرية مخالفة

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تم التحفظ على الموجودات واتخاذ اللازم.. و"بلدية الشرقية" تدعو إلى الإبلاغ

نفّذت أمانة الشرقية، ممثلة في بلدية محافظة القطيف بالتعاون مع الجهات المختصة، أمس، حملات وجولات تفتيشيةً لمتابعة المواقع المخالفة في المحافظة، وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضرراً على الصحة العامة، لضمان صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط شقة سكنية في جزيرة تاروت محولة لعيادة بيطرية مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية، وتم التحفظ على الموجودات، وجارٍ اتخاذ اللازم في كل ما يخصه وفق الأنظمة والتعليمات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وأكد "الحسيني"، استمرار جهود البلدية الرقابية لتهيئة الأجواء الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للمحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة المستهلكين، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز (940)، ومنصات التفاعل الرسمية.

أمانة الشرقية بلدية محافظة القطيف