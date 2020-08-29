أخبار عاجلة

"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل -
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حائل.. "جسم" تدريب 9 آلاف معلم لتحسين كفاءتهم "عن بعد"

Print
حائل.. "جسم" تدريب 9 آلاف معلم لتحسين كفاءتهم "عن بعد" حائل.. "جسم" تدريب 9 آلاف معلم لتحسين كفاءتهم "عن بعد"
4 فعاليات نُفذت.. و"العنزي": برنامج لمعلّمي الصفوف الأولية قريبًا

حائل..

عقد فرع الجمعية العلمية للمعلم "جسم" بحائل؛ عددًا من اللقاءات التربوية والورش التدريبية المرتبطة في التعليم، وذلك ضمن برامجها لتحسين كفايات التعليم "عن بعد"؛ حيث قدّم الفرع أربع فعاليات الأسبوع الماضي، فيما يقدم خمس فعاليات الأسبوع المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي للفرع الدكتور سلطان بن سليمان العنزي، أن البرنامج يأتي استشعارا من الجمعية بدورها في المساهمة بالتنمية المهنية لمعلّمي ومعلمات الوطن، كما يهدف البرنامج لتعزيز مهارات المعلمين والمعلمات في مجال التعليم الإلكتروني.

وأضاف "العنزي": "نتطلّع أن تنعكس مخرجات البرنامج في المساهمة بإنجاح عملية التعليم عن بعد وتحسين نواتج التعلم لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات".

وتابع: "أنه سيتم قريبًا إطلاق برنامج كفايات التعليم الإلكتروني لدى معلّمي الصفوف الأولية".

وقدّم "العنزي" شكره لرئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، ولمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، ورئيس مجلس الإدارة عبدالله آل كاسي على ما قدّموه من دعم نوعي لفرع الجمعية وبرامجها.

يُذكر أن عدد المستفيدين من البرنامج في أسبوعه الأول بلغ ٤٠٠٠ متدرّب ومتدرّبة ويستهدف بمجمله ٩٠٠٠.

والجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" جمعية علمية تعمل بإشراف جامعة الملك خالد، ومقرها كلية التربية، وتمارس نشاطاتها المختلفة، سواء في مجال تنمية قدرات المعلم ومهاراته، أو في مجال الخدمة المجتمعية، والاستشارات التربوية والمهنية، والمشروعات البحثية المرتبطة بالمعلم، كما تساعد في تنمية العمل الفكري، وتأصيل الثقافة التربوية المتّزنة وفق الأحكام التي تضمّنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودي.الجمعية السعودية العلمية للمعلم جسم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية