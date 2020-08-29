الإمارات.. مرسوم من "الشيخ خليفة" بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

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السماح بعقد اتفاقيات تجارية مع هيئات أو أفراد.. دخول وتبادل بضائع

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسومًا بإلغاء القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتّبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

ووفق ما نقلته اليوم وكالة الأنباء الإماراتية "وام": يأتي المرسوم بالقانون الجديد لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وقالت "وام": يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية، أو أي تعامل آخر أيًّا كانت طبيعته، كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الإمارات