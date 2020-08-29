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بؤرة "كورونا".. المدارس تستعد لاستقبال 1.4 مليون طالب وهذه هي الخطة

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بؤرة "كورونا".. المدارس تستعد لاستقبال 1.4 مليون طالب وهذه هي الخطة بؤرة "كورونا".. المدارس تستعد لاستقبال 1.4 مليون طالب وهذه هي الخطة
أعدت خططاً طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيّرت مستويات الخطر

بؤرة

بعد أن كانت بؤرة المستجد وأكثر مدن الصين تضرراً من الوباء، أعلنت السلطات في ووهان أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة، الثلاثاء.

وقالت المحلية، الجمعة، إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب، عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي.. كما تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الإثنين.

ووفق رويترز ذكرت المدينة أنها أعدت خططاً طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيّرت مستويات الخطر، ونصحت الطلاب بوضع الكمامات خلال الذهاب والإياب من المدارس، وتفادي وسائل النقل العام؛ إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة على الاستعداد لعمليات تفشٍ جديدة للمرض.

ويجب على المدارس أيضاً فرض قيود على التجمعات غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.الصين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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