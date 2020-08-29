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بلدية وسط الدمام ترفع أكثر من 9600 متر مكعب من أنقاض ومخلفات بناء

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بلدية وسط الدمام ترفع أكثر من 9600 متر مكعب من أنقاض ومخلفات بناء بلدية وسط الدمام ترفع أكثر من 9600 متر مكعب من أنقاض ومخلفات بناء
خلال حملاتها المستمرّة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي

بلدية وسط الدمام ترفع أكثر من 9600 متر مكعب من أنقاض ومخلفات بناء

رفعت بلدية وسط الدمام خلال حملاتها المستمرّة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي، أكثر من 9600 متر مكعب من الأنقاض، ومخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية، وإزالة 23 لوحة مخالفة، ومعالجة وإعادة طلاء 1008 حاويات للنظافة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية كثّفت أعمال الإصحاح البيئي، بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة التشوّهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض داخل الأحياء السكنية وإزالة المظلّات العشوائية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، والعمل على تعقيم وتطهير حاويات النظافة والحدائق العامة والمتنزهات ومتابعة الباعة الجائلين ورفع البسطات المخالفة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية فايز الفيفي، أنه تم خلال العام الماضي تعقيم وتطهير 375 موقعًا ومتنزهًا داخل نطاق البلدية، ورفع أكثر من 5000 بسطة مخالفة من البضائع المتنوعة والفواكه والخضراوات، مؤكدًا استمرارية الرقابة العامة في الأسواق والطرقات العامة.بلدية وسط الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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