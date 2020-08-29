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شبه قوية وبرد.. "ماطرة" يتوقّعها الحصيني": تستمرّ أيامًا وهذه مناطقها

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شبه قوية وبرد.. "ماطرة" يتوقّعها الحصيني": تستمرّ أيامًا وهذه مناطقها شبه قوية وبرد.. "ماطرة" يتوقّعها الحصيني": تستمرّ أيامًا وهذه مناطقها
متفاوتة تبدأ من اليوم.. وجازان تحتاج متابعة خاصة ثم عسير ثم نجران

شبه قوية وبرد..

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية بداية من اليوم السبت.

وقال "الحصيني": "تستمر الحالة عدة أيام متوقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة ونجران والمدينة وجنوبي منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان.

وأضاف: "الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع حبات برد وقوة الحالة على أجزاء من مناطق "بالترتيب" جازان "تحتاج متابعة خاصة"، ثم عسير ثم نجران، وبشكل أقل على أجزاء من جنوب الشرقية، ثم الباحة مكة والمدينة وجنوب منطقة الرياض".الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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