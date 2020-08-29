كورونا في 4 دول.. 9 إصابات جديدة بالصين وبالمكسيك 5824 إصابة و552 وفاة إضافية

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إجمالي الإصابات في البرازيل 3.8 مليون.. موريتانيا 19 إصابة خلال 24 ساعة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت تسع حالات إصابات مؤكدة جديدة يوم الجمعة، وكانت كل الحالات وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل عشر حالات إصابة دون ظهور أعراض عليها اليوم، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85022 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و552 حالة وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بذلك يصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 585738 إصابة والوفاة إلى 63146. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًّا.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 855 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 119504 حالات.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت أيضًا 43412 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و804803 حالات. وتأتي البرازيل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية عالميًّا فيما يتعلّق بتفشّي فيروس كورونا.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، قد بلغ 7012 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.فيروس كورونا الجديد