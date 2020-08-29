أخبار عاجلة

"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل -
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

موجز التريندات من تلفزيون اليوم السابع: أزمة صور دانا جبر وحقيقة مفاوضات ساسى مع الأهلى

Print
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يطالب بتطبيق عقوبات على مخالفى إجراءات "كورونا"

رئيس الوزراء يطالب بتطبيق عقوبات على مخالفى إجراءات "كورونا"

بعد واقعة المستشارة والضابط.. هل تعرف جريمة التعدى على موظف عقوبتها إيه؟

بعد واقعة المستشارة والضابط.. هل تعرف جريمة التعدى على موظف عقوبتها إيه؟

مؤمن زكريا يطلب الدعاء.. وميسي يواصل الغياب عن برشلونة

مؤمن زكريا يطلب الدعاء.. وميسي يواصل الغياب عن برشلونة

شبكة عيون الإخبارية