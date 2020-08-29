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"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف"
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:57 صباحاً
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:57 صباحاً
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:57 صباحاً
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:57 صباحاً
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:57 صباحاً
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:43 صباحاً
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:43 صباحاً
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:36 صباحاً
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:36 صباحاً
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:36 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الروس يكتشفون بلدهم من جديد بفضل... الجائحة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 29 أغسطس 2020 07:48 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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