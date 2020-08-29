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مستشفى محايل يطلق مبادرة "فرحة" لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتحسين تجربة المرضى

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مستشفى محايل يطلق مبادرة "فرحة" لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتحسين تجربة المرضى مستشفى محايل يطلق مبادرة "فرحة" لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتحسين تجربة المرضى
تهدف إلى إثراء تجربتهن العلاجية في أقسام الولادة خلال بطاقة تهنئة بتصميم مبتكر

مستشفى محايل يطلق مبادرة

أطلق مستشفى محايل العام مبادرة (فرحة) كأولى مبادراته خلال العام الهجري الجديد 1442هـ، حيث تأتي هذه المبادرة لتحسين تجربة المستفيدات في أقسام النساء والولادة بالمستشفى، وتهدف إلى إثراء تجربتهن العلاجية في القسم من خلال المشاركة ببطاقة تهنئة بتصميم ابتكاري مختلف.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير مستشفى محايل محمد زيد أن فريق العمل بالمستشفى حرص عبر هذه المبادرة على تعزيز السلوكيات الصحية للأمهات من خلال المحتوى التوعوي الخاص بالرضاعة الطبيعية والذي تتضمنه البطاقة، ودعم برامج ومبادرات تشجيع الرضاعة الطبيعية.مستشفى محايل عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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