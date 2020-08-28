توفير كمّامات في المدارس الحكومية في الأسبوع الأول من العام الدراسي

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جى بي سي نيوز :- أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم الجمعة، إن الوزارة أوعزت للمدارس بتوفير كمامات واقية للهيئة الإدارية والتدريسية وللطلبة في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف المصدر : أن "هذه الكمامات سيتم توفيرها لمدة أسبوع فقط من مخصصات المدارس"، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس توفير "كمامات يتم غسلها وتنظيفها عدة مرات بعد انتهاء الأسبوع الدراسي الأول".

وأشار إلى أن الوزارة تنتظر ردا من وزارة الصحة، حول إلزامية ارتداء الكمامات للطلبة دون سن 12 عاما.

وأوضح المصدر أن "الوزارة ارتأت تقسيم الطلبة لاستلام الكتب المدرسية مع بدء العام الدراسي على مدى يومين كون التحاق الطلبة بمدارسهم دفعة واحدة قد يكون سببا في كارثة وبائية" ، وفق المملكة .

وزارة التربية والتعليم، حددت أول يومين الثلاثاء والأربعاء المقبلين من بداية العام الدراسي لدوام الطلبة لغايات تسليم الكتب وتوزيع جدول الدروس والإرشاد والتوعية، بحيث يكون اليوم الأول الثلاثاء للصفوف الفردية (الأول، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر)، واليوم الثاني الأربعاء للصفوف الزوجية (الثاني، الرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني عشر).

وقال، إن "هذا السيناريو كان أفضل خيار لتلافي حدوث تجمع أعداد كبيرة للطلبة داخل المدارس".

وأوضح أن "الطلبة سيتعرفون خلال اليومين على التفاصيل المتعلقة بالدوام المدرسي، والبروتوكول الصحي، ونظام التناوب والأيام التي سيلتحقون خلالها بالدوام وفقا لهذا النظام".

ولفت إلى أن "العملية التعليمية ستنتظم وفق البرنامج المدرسي المعد من قبل إدارة كل مدرسة"، لافتا النظر إلى أن "الأيام الاولى من الدوام ستكون مخصصة لتنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لمعالجة فجوات التعلم، إضافة إلى تثقيف الطلبة صحيا بشأن إجراءات التباعد واستخدام المرافق الصحية".