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شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن

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شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن
تُقدَّر قيمة المسروقات بـ70 ألف ريال

شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين سرقوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية الهندية، أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع؛ وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها.

وأشار إلى أن قيمة المسروقات تقدر بـ70 ألف ريال. وقد جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الشرقية حفر الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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