أخبار عاجلة

"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل -
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محترف "الهلال" السابق يدخل تاريخ صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة

Print
محترف "الهلال" السابق يدخل تاريخ صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة محترف "الهلال" السابق يدخل تاريخ صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة

محترف

نشرت صحيفة "thefootballfaithful" تقريرًا عن اللاعبين القلائل الذين حصلوا على التقييم المثالي من قِبل صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة في مباريات لهم.

ودخل محترف الهلال السابق كارلوس إدواردو في تاريخ الصحيفة بعدما حصل منها على تقيم 10/ 10 في مباراة له أثناء وجوده في الدوري الفرنسي قبل احترافه في الهلال في عام 2014.

وجاء التقييم المثالي للاعب عندما لعب ضد جانجامب الفرنسي، وسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة، وهي سابقة لم تحدث في الدوري هناك منذ ثلاثة عقود وقتها.

وحضر في القائمة التي نشرتها الصحيفة لاعبين كبار، مثل ليونيل ميسي، والبرازيليَّين نيمار ولوكاس مورا، والبولندي لاعب البايرن ليفاندوفسكي، والصربي دوشان تاديتش.

يُذكر أن إدواردو رحل رسميًّا عن صفوف الهلال بعد خمسة مواسم، حقق فيها البطولات كافة التي شارك فيها مع الزعيم؛ إذ انتقل رسميًّا لصفوف شباب الأهلي الإماراتي.الهلال كارلوس إدواردو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف"

"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف"

"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات

"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان

البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة

البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة

شبكة عيون الإخبارية