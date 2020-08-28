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تدريب 5 آلاف معلم بالليث على نظم التعليم الإلكتروني عبر "منصة مدرستي"

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تدريب 5 آلاف معلم بالليث على نظم التعليم الإلكتروني عبر "منصة مدرستي" تدريب 5 آلاف معلم بالليث على نظم التعليم الإلكتروني عبر "منصة مدرستي"
يهدف البرنامج إلى تثقيف المتدربين باستخدام التقنيات الحديثة في التدريس

تدريب 5 آلاف معلم بالليث على نظم التعليم الإلكتروني عبر

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في إدارتَي التدريب والابتعاث (بنين - بنات)، سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة لتدريب ٥٠٠٠ معلم ومعلمة، إضافة إلى ٣٠٠ من قادة وقائدات المدارس والوكلاء والوكيلات، على نظام إدارة التعليم الإلكتروني (منصة مدرستي).

وتفصيلاً، يتم ذلك من خلال عدد من القاعات التدريبية الافتراضية. ويقوم على تنفيذ برامج التدريب نحو ١٦ مدربًا ومدربة من الذين أتموا تدريبهم في المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم.

وفي هذا الصدد قال مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، إن إدارة التعليم تستهدف تدريب قادة المدارس كافة (بنين وبنات)، وجميع الزملاء المعلمين والمعلمات حسب الخطة التدريبية الخاصة بمنصة مدرستي. مشيرًا إلى أن وزارة التعليم ومنسوبيها كافة، يتطلعون لبداية جادة من أول يوم دراسي بتعاون الأسرة والطالب والطالبة والمجتمع.

وبيّن "الحازمي" أن البرامج التدريبية تهدف إلى تثقيف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية معلوماتيًّا وتقنيًّا باستخدام تقنيات التعليم عن بُعد، وتحديد الأدوار والمهام المناطة بقادة المدارس والمعلمين، وتطبيق الأدوات في منصة مدرستي، إضافة للتركيز على نشاط الطلاب والطالبات في التعليم الإلكتروني، والمشاركة في بناء خبراتهم ومعارفهم.

ويهدف التدريب إلى تطبيق أفضل الممارسات التربوية باستخدام المصادر المعرفية الإلكترونية والتقنيات الحديثة في عمليات التدريس؛ ما يسهم في تحسين نواتج التعلم، وضبط جودة التعليم، وكذلك بناء مجتمعات التعلم للمعلمين والمعلمات في التخصصات كافة، بمشاركة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي تعليم الليث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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