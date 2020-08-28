الاردن : ضبط 957 شخصاً و 244 مركبة بمخالفات للحظر الشامل والجزئي

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جى بي سي نيوز :- شكر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، المواطنين لالتزامهم بأمر الدفاع 11، ولثقتهم بمديرية الأمن العام من خلال تفاعلهم مع الرقم 0790196196 الذي تم تخصيصه للإبلاغ عن أي تجاوزات تهدد سلامة المجتمع وصحة أفراده، الأمر الذي قاد إلى منع وضبط الكثير من المخالفات.

وأظهر المواطنون منذ الليلة الماضية ولغاية الساعة تعاونا والتزاماً كبيرين، خاصة في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء اللتان شملهما حظر للتجوال، وسط انتشار أمني كبير وإجراءات حازمة نفذتها مديرية الأمن العام منذ سريان وقت الحظر في المحافظتين، فيما واصلت كوادر الدفاع المدني تلبية احتياجات المواطنين لتقديم المساعدة الإنسانية مدعومة من باقي وحدات وتشكيلات الأمن العام.

وبينت مديرية الأمن العام انه وردها عبر الرقم المخصص على تطبيق الواتساب، الكثير من الرسائل المرتبطة بمخالفة اوامر الدفاع واطلاق العيارات النارية حيث تم التعامل معها بشكل عاجل وبسرية وتم اتخاذ الإجراءات المباشرة حيالها .

وأشارت المديرية إلى أن الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومنذ الساعة 11 من مساء يوم أمس، تمكنت من ضبط 957 شخصاً خالفوا تعليمات الحظر الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات، كما جرى ضبط 244 مركبة، حيث سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة الأشخاص والمركبات .

ودعت المديرية جميع المواطنين الى الإلتزام بالتعليمات وتحت طائلة المساءلة القانونية، وفي حالات الضرورة الطارئة والمرضية الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911.