أخبار عاجلة

وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل -
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية وضباب بالمرتفعات -
موريتانيا.. تمديد إغلاق مطار نواكشوط الدولي حتى 9 سبتمبر القادم -
المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد -
"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بحثًا عن الآثار والذهب.. مجهولون ينقبون في أراضٍ بيضاء قرب جبل المكحلات البركاني

Print
بعد حصولهم على أجهزة غير َّحة تُباع في مواقع المزادات الإلكترونية

بحثًا عن الآثار والذهب.. مجهولون ينقبون في أراضٍ بيضاء قرب جبل المكحلات البركاني

ينقّب مجهولون في المواقع التي تناقلت عنها الروايات والقصص الأسطورية ليلاً ونهارًا بحثًا عن الآثار والذهب في منطقة محيطة بجبل المكحلات البركاني شرقي قرى المحلة والمخلاف بالقرب من وادي شهدان وجلبة. وامتدت عمليات التنقيب شرقًا إلى مواقع قرب مركز الكدمي وقرى مشلحة.

وتفصيلاً، تأتي هذه العمليات للتكسب غير المشروع دون ترخيص، وينفذها أشخاص عدة بعد حصولهم على معدات تساعدهم في تلك العمليات، وهي أجهزة غالبًا ما تكون غير مصرحة.

وبدأت عمليات التنقيب عن الذهب منذ فترة قصيرة، ولكنها باتت تجوب الأرض الشاسعة بين قرى الكدمي وقرى المخلاف.

مشاهد عمليات التنقيب قادت "سبق" لمتابعة التفاصيل، وكيف يتمكن هؤلاء من الحصول على أجهزة التنقيب التي تكشف عن الذهب.

وتبدأ القصة من مواقع على الإنترنت، تعرض تلك الأجهزة، ومن بينها مواقع المزايدة في الأسعار، بعضها سعودية، ويقوم الأشخاص بعرض تلك الأجهزة وبيعها بأسعار تبدأ من 5500 إلى 20 ألف ريال. وبعد الشراء يتم إيصالها إلى موقع من يطلبها في عدد من المناطق.

وتتواطأ بعض محال الذهب مع أولئك الأشخاص بشراء الذهب المستخرج بعمليات التنقيب المخالفة، وفي أحيان كثيرة لا تعدو حصيلة عمليات التنقيب جرامات قليلة.

بحثًا عن الآثار والذهب.. مجهولون ينقبون في أراضٍ بيضاء قرب جبل المكحلات البركاني

بحثًا عن الآثار والذهب.. مجهولون ينقبون في أراضٍ بيضاء قرب جبل المكحلات البركاني

بحثًا عن الآثار والذهب.. مجهولون ينقبون في أراضٍ بيضاء قرب جبل المكحلات البركاني

بحثًا عن الآثار والذهب.. مجهولون ينقبون في أراضٍ بيضاء قرب جبل المكحلات البركاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الذكرى الـ 14 لرحيل النجم محمد عبدالوهاب كاميرا "من مصر" داخل قرية نجم المنتخب لن ننساك

الذكرى الـ 14 لرحيل النجم محمد عبدالوهاب كاميرا "من مصر" داخل قرية نجم المنتخب لن ننساك

"من مصر" يعرض صورا توضيحية لآثار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر

"من مصر" يعرض صورا توضيحية لآثار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر

"من مصر" يناقش ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر

"من مصر" يناقش ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر

دراسات حديثة عقار "ريمديسيفير" قلل معدلات الوفيات بكورونا إلى أقل من 2%| #من_مصر

دراسات حديثة عقار "ريمديسيفير" قلل معدلات الوفيات بكورونا إلى أقل من 2%| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية