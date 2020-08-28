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رئيس مركز "عثوان" يهنئ أمير جازان بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة له

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رئيس مركز "عثوان" يهنئ أمير جازان بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة له رئيس مركز "عثوان" يهنئ أمير جازان بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة له
تمنى له التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن

رئيس مركز

رفع رئيس مركز عثوان، إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، أصالة عن نفسه ونيابةً عن مشايخ وأعيان وأهالي مركز عثوان بآل سعيد، أسمى آيات التهاني والتبريكات الصادقة للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمناسبة صدور الثقة الكريمة بالتمديد له أميرًا لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات.

وسأل المهنئون، المولى عز وجل له العون والسداد لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ لهذه البلاد الكريمة قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يُديم على هذا الوطن الغالي الأمن والإيمان والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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