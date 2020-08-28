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لا وفيات جديدة.. انخفاض ملحوظ في حالات "كورونا" النشطة بالطائف

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لا وفيات جديدة.. انخفاض ملحوظ في حالات "كورونا" النشطة بالطائف لا وفيات جديدة.. انخفاض ملحوظ في حالات "كورونا" النشطة بالطائف
فيما تم رصد 16 إصابة خلال الـ24 ساعة وحالات التعافي تصل لـ9972

لا وفيات جديدة.. انخفاض ملحوظ في حالات

سجلت "الطائف" انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الحالات النشطة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 362 حالة نشطة تخضع للرعاية الطبية.

هذا وقد تم رصد 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة10505 إصابة، كما تم تعافي 15 مصابًا بالفيروس، ليصل إجمالى المتعافين 9972 متعافيًا، في حين لم تسجل أي حالة وفاه من بين المصابين- ولله الحمد -، فيما بلغ إجمالي أعداد المتوفين جراء الفيروس بالطائف171 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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