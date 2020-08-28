أخبار عاجلة

وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل -
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية وضباب بالمرتفعات -
موريتانيا.. تمديد إغلاق مطار نواكشوط الدولي حتى 9 سبتمبر القادم -
المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد -
"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

ملك جمال الداون .. محمد تسلق جبل موسي في ٧ ساعات

Print
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يطالب بتطبيق عقوبات على مخالفى إجراءات "كورونا"

رئيس الوزراء يطالب بتطبيق عقوبات على مخالفى إجراءات "كورونا"

بعد واقعة المستشارة والضابط.. هل تعرف جريمة التعدى على موظف عقوبتها إيه؟

بعد واقعة المستشارة والضابط.. هل تعرف جريمة التعدى على موظف عقوبتها إيه؟

مؤمن زكريا يطلب الدعاء.. وميسي يواصل الغياب عن برشلونة

مؤمن زكريا يطلب الدعاء.. وميسي يواصل الغياب عن برشلونة

شبكة عيون الإخبارية