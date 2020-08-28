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هيئة الأمر بالمعروف في نجران تنفذ حملة عن فضل يوم عاشوراء

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من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي

هيئة الأمر بالمعروف في نجران تنفذ حملة عن فضل يوم عاشوراء

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، حملة توعوية بفضائل يوم عاشوراء من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي المراكز الصحية في مدينة نجران ومحافظاتها.


وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز القيم في المجتمع.

كما تأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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