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مركز الفلك الدولي يرصد نجم "سهيل" بالعين المجردة

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"عودة": يعتبر أول توثيق حديث بعد حملة رصد بدأت في 10 أغسطس

مركز الفلك الدولي يرصد نجم

تمكّن مركز الفلك الدولي وبمشاركة جهات رسمية وفلكية أخرى، من رؤية نجم سهيل بالعين المجردة، صباح اليوم الجمعة 28 أغسطس، من قمة جبل "حفيت" في دولة الإمارات، الذي يرتفع 980 متراً عن سطح البحر.

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، لـ"سبق": "تمت رؤية النجم بالتصوير الفلكي والمنظار والعين المجردة"، مشيرًا إلى أنه ربما يعتبر هذا أول توثيق فلكي حديث لظهور سهيل بعد حملة رصد يومية استمرت من يوم 10 أغسطس.

وبيّن الفلكي "عودة" أن المعطيات الفلكية للرصد والصور؛ حيث كان طلوع الفجر 04:39، وشروق سهيل 04:38، وشروق الشمس: 05:57.

ولفت إلى أن أول رؤية بالتصوير الفلكي كانت عند الساعة 05:15، وارتفاع سهيل 3.3 درجة، وأن أول رؤية بالمنظار كانت عند الساعة 05:23، وارتفاع سهيل 4 درجات، وأن أول رؤية بالعين المجردة كانت عند الساعة 05:25، وارتفاع سهيل 4.2 درجة.

وأشار إلى أن الغلاف الجوي صافٍ جدًّا مقارنةً بهذه الفترة، بسبب هطول أمطار الليلة الماضية؛ حيث تُقدر قيمة صفاء الغلاف الجوي (AOD) بـ0.3 على الأقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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