زعيم الحشد الشعبي يلتقي الأسد ويسلمه رسالة من الكاظمي

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- استقبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، زعيم هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في العاصمة دمشق، الذي سلم بدوره رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن فياض نقل إلى الأسد رسالة شفهية من الكاظمي "تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانا صادرا عن مكتب الفياض جاء فيه أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل إلى دمشق وسلّم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وقالت "سانا"، إنه جرى خلال اللقاء بحث "التنسيق المستمر للجهود السورية-العراقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان من قبل تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية الأخرى".

وتعد زيارة زعيم الحشد الشعبي إلى دمشق هي الثانية على مستوى اللقاءات العلنية بين فياض والأسد، لكنها الأولى بعد تشكيل الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، فقد كانت الزيارة الأولى في أيلول/ سبتمبر 2019.

عربي 21