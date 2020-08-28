أخبار عاجلة

في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل -
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية وضباب بالمرتفعات -
موريتانيا.. تمديد إغلاق مطار نواكشوط الدولي حتى 9 سبتمبر القادم -
المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد -
"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة -
المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إنشاء كليات جديدة تتوافق مع استراتيجية الدولة وسوق العمل -
بيانات رسمية تكشف 3 ملايين عقار مخالف بالبلاد تسبب في انخفاض منسوب المياة وأضرار كبيرة على الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بأفضل المعايير .. "الزراعة" تدشن حزمة خِدْمات إلكترونية للمستفيدين

Print
منها منصتا الممارسات الزراعية الجيدة "سعـودي جاب" والجيومكـانـية

بأفضل المعايير ..

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بديوان الوزارة بالرياض، حزمة من الخدمات الإلكترونية التي استحدثتها الوزارة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين؛ سعياً من الوزارة لتقديم وتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، وفقاً لأفضل المعايير التي تعد باكورة عملها الطموح لمشروع التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت الخدمات التي تم تدشينها دليلًا للخدمات الإلكترونية التفاعلية لخدمة المستفيد للوصول إلى الخدمات الإلكترونية بيسر وفاعلية بمختلف قطاعات الوزارة؛ حيث تضمن أيضاً خدمة منصة الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي جاب"، وهي مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تُمكّن المنتجين وشركات التوثيق والمؤهلين الزراعيين من تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على المزارع والمنتجات الزراعية.

بالإضافة لخدمة منصة الجيومكانية الرقمية؛ وهي منصة رقمية موحدة لعرض البيانات الجيومكانية بشكل مفصل وآني من خلال توفير بيانات وطبقات جغرافية تدعم الأنظمة والخدمات الرقمية.

واشتملت أيضاً على خدمة تطبيق نظام الاتصالات الإدارية المطور (برق بلس) للمعاملات الإلكترونية؛ وهو تطبيق يخدم الأجهزة الذكية ويمكّن التنفيذيين من قيادات الوزارة من الاطلاع على المعاملات وإحالتها وتوقيعها إلكترونيّاً.

وستواصل الوزارة أتمتة خدماتها الرقمية بما يتوافق مع إستراتيجياتها، وصولاً للاستدامة في أعمالها وبرامجها كافة، وتسهيلاً للخدمات المقدمة للمستفيدين بمختلف شرائحهم وأماكنهم.

بأفضل المعايير ..

وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك

اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك

شبكة عيون الإخبارية