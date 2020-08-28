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حائل تسجل 56 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

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43 حالة تعافٍ ترفع النسبة الإجمالية لـ 90.9%

حائل تسجل 56 إصابة جديدة بـ

سجلت منطقة حائل اليوم الجمعة 56 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورورنا المستجد، توزعت بواقع 48 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة بقعاء، وحالتان في محافظة الشنان، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وكانت منطقة حائل قد سجلت يوم أمس الخميس حالة إيجابية واحدة فقط.

وشهدت حائل ومحافظاتها، اليوم، 43 حالة تعافٍ جديدة، منها 36 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة الشنان، و3 حالات في محافظة الغزالة.

وأظهر إنفوجرافيك صمّمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت الحالات المغلقة 91.7%، وحالات التعافي 90.9%، وارتفعت نسبة الحالات النشطة إلى 8.3%، وانخفضت الوفيات إلى 0.80%.

وبيّن "الإنفوجرافيك" العدد الإجمالي للحالات المصابة في المنطقة منذ بدء الجائحة حيث بلغ 5635 حالة، تعافت منها 5125 حالة، وبقيت 465 حالة نشطة.

وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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