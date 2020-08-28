"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,805 كراتين تمور في الحديدة

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قدّم 2,925 كرتوناً من التمور للأسر النازحة في "البيضاء"

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,805 كراتين من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,805 أسر نازحة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2,925 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتي البيضاء وردمان بمحافظة البيضاء، استفاد منها 2,925 أسرة نازحة.

جاء ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية