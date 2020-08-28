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"تعليم الرياض" يوجّه بمتابعة صعوبات الدخول على منصة مدرستي

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"تعليم الرياض" يوجّه بمتابعة صعوبات الدخول على منصة مدرستي "تعليم الرياض" يوجّه بمتابعة صعوبات الدخول على منصة مدرستي
أكدت ضرورة تقديم الرعاية والخدمات المناسبة للطلاب والطالبات

شددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، على ضرورة متابعة الطلاب والطالبات الذين قد يواجهون صعوبة في الدخول على منصة مدرستي، وتقديم الرعاية والخدمات المناسبة لهم، واستشعار المسؤولية تجاههم في جميع الأوقات؛ بما يحقق نواتج تعلم تسهم في عام دراسي مميز وحافل بالعطاء والإنجازات.

ووجهت الإدارة مدارس ومكاتب التعليم، الحكومية والأهلية، بتهيئة الطلاب والطالبات وتوعية أولياء أمورهم للعام الدراسي؛ بما يحقق التوافق والتكيف النفسي والاجتماعي لبناء اتجاه إيجابي نحو التعلم عن بُعد.

وأكدت الإدارة أهمية الإرشاد الطلابي في تقديم التوجيهات المناسبة للأسرة لتهيئة أماكن التعليم عن بُعد، وتفعيل التقنية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لتعليم أبنائهم، وإيجاد أفكار إبداعية تصب في ربط الطلاب المستجدين بمدارسهم وتهيئتهم للتعليم عن بُعد.

وأهابت بالحرص على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم وتحفيزهم في رحلة تعليمهم عن بُعد، والاستفادة من منصة مدرستي، وتوظيف التقنية بما يخدم العملية التعليمية، والاستفادة من وحدات الخدمات الإرشادية لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للطلاب وأولياء أمورهم من الثامنة صباحًا حتى الـ12 ظهرًا.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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