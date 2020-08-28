أخبار عاجلة

في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل -
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية وضباب بالمرتفعات -
موريتانيا.. تمديد إغلاق مطار نواكشوط الدولي حتى 9 سبتمبر القادم -
المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد -
"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة -
المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إنشاء كليات جديدة تتوافق مع استراتيجية الدولة وسوق العمل -
بيانات رسمية تكشف 3 ملايين عقار مخالف بالبلاد تسبب في انخفاض منسوب المياة وأضرار كبيرة على الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر "كلاسيرا"

Print
معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر "كلاسيرا" معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر "كلاسيرا"
الإعلان قريبًا عن أسماء مقبولي العام الدراسي 1442هـ

معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر

أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية/ كلاسيرا.

وذكر مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة المعهد "كلاسيرا"، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية.

وقال: تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيًا من قبل معلمي المعهد.

وأشار إلى الإعلان قريبًا عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك

اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك

شبكة عيون الإخبارية