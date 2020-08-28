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شاهد.. ضبط أغذية فاسدة ورفع نفايات وتطهير 235 موقعًا بالقريات

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٢٤٨جولة للبلدية أزالت فيها 4145 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات

شاهد.. ضبط أغذية فاسدة ورفع نفايات وتطهير 235 موقعًا بالقريات

(13) مخالفة و(111) كجم من المواد المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك الآدامي هي ما نتجت عنه (248) جولة رقابية نفّذتها بلدية محافظة القريات خلال الأسبوع الماضي في الأسواق والمحال التجارية.

وجاءت هذه الحملات والجولات ضمن جهود وأعمال بلدية القريات التي تنفذها للتأكد من تطبيق البروتوكولات والتدابير الوقائية والتحقق من إجراءات السلامة الصحية.

ولم تقتصر هذه الجهود من البلدية على تسجيل المخالفات ومصادرة المواد الغذائية والاستهلاكية المخالفة، بل قامت البلدية بغسل وتعقيم وتطهير عدد (235) موقعاً، استخدمت خلالها نحو (694) لتراً من المعقمات والمطهرات، كما رفعت (2165) طناً من النفايات، وإزالة عدد (4145) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات في عدد من أحياء المحافظة.

وأكد رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، على مواصلة الفِرق الرقابية والميدانية أعمالها على جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، حرصاً منها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم والتأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وعدم التهاون حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة، وذلك بمتابعة وحرص من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

كما دعا "الشمري" جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بلدية من خلال مركز البلاغات الموحد (940)، لاتخاذ الإجراءات النظامية.

شاهد.. ضبط أغذية فاسدة ورفع نفايات وتطهير 235 موقعًا بالقريات

بلدية محافظة القريات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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