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توفير الخدمات الصحية الإنجابية لـ 58,500 امرأة في اليمن

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توفير الخدمات الصحية الإنجابية لـ 58,500 امرأة في اليمن توفير الخدمات الصحية الإنجابية لـ 58,500 امرأة في اليمن
عبر الصندوق الأممي للسكان وبدعم من "إغاثي الملك سلمان"

توفير الخدمات الصحية الإنجابية لـ 58,500 امرأة في اليمن

وفّر صندوق الأمم المتحدة للسكان منذ بداية العام الجاري، الخدمات العلاجية لنساء اليمن في مجال الصحة الإنجابية، استفاد منها أكثر من 58,500 امرأة، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويسعى الصندوق، من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى تمويل المرافق والمراكز الصحية الخاصة بالتوليد، وذلك بمساعدة النساء الحوامل على ضمان ولادة آمنة لهن، حتى يتمتع أطفالهن بصحة جيدة ومستقرة.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لتعزيز صحة المرأة والطفل في اليمن ومختلف البلدان حول العالم.

يذكر أن المركز قد نفّذ العديد من البرامج والمشاريع الطبية والصحية التي تستهدف النساء الحوامل والمرضعات في اليمن الشقيق، استشعارًا منه بأهمية الدور المؤثر في رفع المعاناة عن المرأة اليمنية في ظل الأوضاع الإنسانية في اليمن.صندوق الأمم المتحدة للسكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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