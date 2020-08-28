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عدوان إسرائيلي على قطاع غزة يلحق دماراً بممتلكات الفلسطينيين

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عدوان إسرائيلي على قطاع غزة يلحق دماراً بممتلكات الفلسطينيين عدوان إسرائيلي على قطاع غزة يلحق دماراً بممتلكات الفلسطينيين
قصف جوي ومدفعي على مواقع وأراض زراعية

عدوان إسرائيلي على قطاع غزة يلحق دماراً بممتلكات الفلسطينيين

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم، مواقع وأراضي زراعية في قطاع غزة، وأوقعت دماراً بممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بعددٍ من الصواريخ موقعاً غرب مدينة غزة؛ ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة، فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعاً غرب مخيم النصيرات- وسط قطاع غزة، بصاروخين ودمرته، إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات القريبة من الاستهداف.

وفي السياق نفسه، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بعدد من القذائف أرضاً شرق حي التفاح- شرقي مدينة غزة، فيما أغارت طائرة حربية على الأرض نفسها بصاروخين، وأوقعت أضراراً بممتلكات الفلسطينيين، إضافة إلى حفرة عميقة في المكان.فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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