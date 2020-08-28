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رسمياً.. يعلن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسية ثانية

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رسمياً.. ترامب يعلن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسية ثانية رسمياً.. يعلن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسية ثانية
تجري الانتخابات في الثالث من نوفمبر المقبل

رسمياً.. ترامب يعلن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ؛ قبوله -رسمياً- ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية، أمام مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وأكّد ترامب؛ في كلمة له في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، متعهداً بأن يكون الاقتصاد الأمريكي في حال فوزه بولاية ثانية أقوى في التاريخ.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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