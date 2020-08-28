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كورونا في 3 دول.. الصين تسجل 9 إصابات جديدة و1576 في ألمانيا

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كورونا في 3 دول.. الصين تسجل 9 إصابات جديدة و1576 في ألمانيا كورونا في 3 دول.. الصين تسجل 9 إصابات جديدة و1576 في ألمانيا
الهند: ارتفع إجمالي الإصابات إلى 3.39 مليون حالة

كورونا في 3 دول.. الصين تسجل 9 إصابات جديدة و1576 في ألمانيا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة التسع التي تم تسجيلها تعود إلى أشخاص وافدين من الخارج.

وبحسب البيان بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 85013، بما في ذلك 288 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80091 شخصاً بعد شفائهم، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 1571 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 239936.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9288 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى شفاء 2132 شخص من المرض.

الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن الهند سجلت اليوم الجمعة، قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون إصابة.

وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529 حالة وفاة.

وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية