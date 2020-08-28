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طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار في القصيم وحائل وتبوك والمدينة والسواحل

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طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار في القصيم وحائل وتبوك والمدينة والسواحل طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار في القصيم وحائل وتبوك والمدينة والسواحل
سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة

طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار في القصيم وحائل وتبوك والمدينة والسواحل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في القصيم، حائل، تبوك، والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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