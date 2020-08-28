بعد الاستقالة.. من سيخلف شينزو آبي في رئاسة وزراء اليابان؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استقالته، اليوم الجمعة، وترك منصبه كرئيس لوزراء اليابان لأسباب صحية.

وذكرت وكالة رويترز الإخبارية نقلاً عن مصدر مقرب من مسؤول في الحزب الحاكم أن آبي، الذي تولى منصبه لمدة هي الأطول في البلاد، من المقرر أن يستقيل بسبب تدهور حالته الصحية بعد توليه منصبه لنحو ثماني سنوات.

وكانت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية (إن إتش كيه) أول من تحدث عن نية آبي بالاستقالة اليوم الجمعة، وقالت إن رئيس الوزراء سيستقيل وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية بعد إجراء فحوصات في مستشفى جامعة كيو بطوكيو في وقت سابق هذا الشهر.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتخلى فيها آبي، 65 عامًا، عن منصبه لأسباب صحية، إذ أنه اضطر إلى ترك السلطة بعد سنة من بدء ولايته في عام 2007 بسبب التهاب القولون التقرحي، الذي عانى منه منذ إن كان مراهقًا.

زادت التكهنات بشأن استقالة آبي بعد زيارته للمستشفى مرتين هذا الشهر، استغرق الموعد الأول ثماني ساعات، ما زاد القلق حيال قدرة رئيس الوزراء على الاستمرار في منصبه في وقت عصيب تمّر به اليابان في ظل تفشي وباء كورونا وتأثيره على اقتصاد البلاد.

فيما زاد سوء حالة آبي الصحية مخاوف اليابانيين من قدرته على الاستمرار في ممارسة مهامه، وأظهر استطلاع أجرته وكالة كيودو، نهاية الأسبوع الماضي، أن 11 % فقط من المشاركين في الاستطلاع يوافقون على بقاء آبي في منصبه.

رغم الانتكاسات التي واجهها آبي قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إنه يعد أحد أكثر السياسيين المُهيمنين وأصحاب النفوذ في اليابان في فترة ما بعد الحرب، واستطاع قيادة بلاده على المسرح العالمي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة قال آبي إنه يُعاني من المرض المزمن مرة أخرى.

والآن يتحول الانتباه إلى الشخص الذي من المُقرر أن يخلف آبي من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، لاسيما وأن الاستقالة المفاجئة قد تتسبب في حدوث بلبلة سياسية إذ كان من المفترض أن يبقى شينزو آبي في منصبه حتى عام 2021.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن وزير المالية تارو آسو قد يتولى رئاسة الوزراء بالإنابة، بينما يعمل الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني على الاتفاق على شخص يخلف رئيس الوزراء المستقيل.

فيما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن آبي قد يمارس مهام عمله لحين اختيار الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني لشخص يخلفه.

وقال توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، لقناة تي بي إس اليوم الجمعة، إن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا يتمتع بقدرات كبيرة، وهو في وضع جيد ليصبح رئيس الوزراء اليابان القادم، وأنه لديه القدرة على تحمل كافة الضغوطات المصاحبة لهذا المنصب.

فيما لفت إلى أن رئيس لجنة السياسة في الحزب فوميو كيشيدا والأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي شيجيرو إيشيبا قد يكونا مناسبين لخلافة آبي.