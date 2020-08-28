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المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:22 صباحاً
"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:35 صباحاً
المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إنشاء كليات جديدة تتوافق مع استراتيجية الدولة وسوق العمل
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:18 صباحاً
بيانات رسمية تكشف 3 ملايين عقار مخالف بالبلاد تسبب في انخفاض منسوب المياة وأضرار كبيرة على الصرف
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:18 صباحاً
"لن ينجو أحد تورَّط في الفساد أيًّا كان وزيرًا أو أميرًا".. أفعال لا أقوال
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:12 صباحاً
الذكرى الـ 14 لرحيل النجم محمد عبدالوهاب كاميرا "من مصر" داخل قرية نجم المنتخب لن ننساك
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:54 صباحاً
"من مصر" يعرض صورا توضيحية لآثار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:53 صباحاً
"من مصر" يناقش ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:53 صباحاً
خبير في الأمصال واللقاحات السيدات الحوامل والأطفال الأكثر عرضة للإنفلوانزا الموسمية
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:53 صباحاً
100 منحة دراسية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسيي للدراسة بالجامعات الأهلية
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:53 صباحاً
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ملعب ONTime - أحمد شوبير يعرض مباريات الأسبوع المقبل بالدوري المصري الممتاز
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الجمعة 28 أغسطس 2020 09:14 صباحاً
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