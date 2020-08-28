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ارتفاع جديد .. تسجل 237 إصابة جديدة بـ"كورونا" و25 حالة وفاة

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ارتفاع جديد .. مصر تسجل 237 إصابة جديدة بـ"كورونا" و25 حالة وفاة ارتفاع جديد .. تسجل 237 إصابة جديدة بـ"كورونا" و25 حالة وفاة
"مجاهد": عدد الإصابات ارتفع إلى 98062 من ضمنهم 69612 متعافياً

ارتفاع جديد .. مصر تسجل 237 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 899 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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