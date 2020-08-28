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"حقوق الإنسان": على المدارس عدم اللجوء للعقوبات التأديبية والسلوكية أو الحرمان من التعليم

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"حقوق الإنسان": على المدارس عدم اللجوء للعقوبات التأديبية والسلوكية أو الحرمان من التعليم "حقوق الإنسان": على المدارس عدم اللجوء للعقوبات التأديبية والسلوكية أو الحرمان من التعليم
أكدت: لكل طفل الحق في التعليم وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس

قالت هيئة حقوق الإنسان إنه على المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية عدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل، ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم، أو التسبب في انقطاعه عنه.

وأكدت الهيئة أن لكل طفل الحق في التعليم، وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك، ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس، وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها.

وتابعت أن من حقوق الطفل في التعليم أن يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما، بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، فيما تعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.

وأضافت: تلتزم المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية ودور وبيوت الرعاية والإيواء العاملة في مجال الطفولة بوضع السياسات الكفيلة بحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية، وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أذى للطفل أو ممارسة غير مشروعة.هيئة حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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