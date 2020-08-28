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10 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

10 مناطق في مرمى تنبيهات

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان والباحة والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية .

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير، ذكرت الأرصاد أنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه آخر لجازان، ذكرت الأرصاد أنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وبيش وجازان وصامطة وصبيا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتبدأ الحالة الساعة 08.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الحالة الساعة 08.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة حائل بأنها تشهد حالة مماثلة من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق، وتبدأ الحالة الساعة 08.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا، وتبدأ الحالة الساعة 08.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

وتشهد تبوك أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة تيماء، وتبدأ الحالة الساعة 08.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتبدأ الحالة الساعة 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العرضيات وميسان، وتبدأ الحالة الساعة 10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

10 مناطق في مرمى تنبيهات

10 مناطق في مرمى تنبيهات

10 مناطق في مرمى تنبيهات

10 مناطق في مرمى تنبيهات

10 مناطق في مرمى تنبيهات

10 مناطق في مرمى تنبيهات

10 مناطق في مرمى تنبيهات

10 مناطق في مرمى تنبيهات

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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