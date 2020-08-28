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مكتب "بيئة شقراء" يستقبل فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة

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تحديد موقع لإنشاء وحدة تحليل التربة والمياه وتشخيص الآفات

مكتب

استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة في المحافظة .

تأتي الزيارة في إطار مشروع مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة العربية ، من خلال إنشاء وحدة تحليل للمياه والتربة والنباتات، وتشخيص الأمراض.

واطلع الفريق على الموقع المراد إقامة الوحدة فيه. كما تمت الإجابة عن استفسارات الفريق، وتبيان مدى الحاجة الماسة إلى تلك الوحدة، والتي ستعود بالفائدة لمزارعي المحافظة.

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية