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آخر متعافٍ من "كورونا" بمستشفى الملك سلمان : أصبت رغم حرصي.. ولا تهملوا التعليمات

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آخر متعافٍ من "كورونا" بمستشفى الملك سلمان : أصبت رغم حرصي.. ولا تهملوا التعليمات آخر متعافٍ من "كورونا" بمستشفى الملك سلمان : أصبت رغم حرصي.. ولا تهملوا التعليمات
شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والسلوكيات الصحية

آخر متعافٍ من

وجه آخر المتعافين من نصيحة للجميع قبل مغادرته مستشفى "الملك سلمان" غرب الرياض بضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والسلوكيات الصحية من خلال لبس الكمامات وغيرها.

وأكد أبو عبدالعزيز "60 عاماً " لقناة العربية حرصه على اتباع والتزام الإجراءات الوقائية لكنه أصيب بعد مخالطته مع أحد المصابين بالفيروس وقال " هذا قدر، فجأة شعرت بالتعب ولا أعلم من أين أخذت العدوى وأجريت المسحة التي أكدت إصابتي بالفيروس وعبر عن شكره للطاقم الطبي بالمستشفى على حسن عنايتهم ورعايتهم وأعرب عن تمنياته بأن يكون هذا الوباء إلى تلاش وزوال بعد الفترة العصيبة التي عشناها في بدايات انتشاره".

وكان مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض الدكتور ممدوح الثقيل، أكد أن آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، قد غادرت المستشفى، لافتاً إلى عودة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية، وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، حتى تعود جميع المستشفيات للوضع الطبيعي.

يذكر بأن وزارة الصحة قد أعلنت أخيراً، إغلاق بعض أقسام المصابين بفايروس كورونا المستجد في الخرج لعدم الحاجة إليها، إذ أكدت الوزارة إغلاق ثلاثة أقسام في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج كما أصدرت قراراً بعدم التكليف بالعمل الإضافي المرتبط بأعمال مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكافة الموظفين سواء على الباب الأول أو برامج التشغيل الذاتي أو أي بنود أو برامج أخرى، وذلك اعتباراً من 2020/9/1 وذلك في الوقت الذي تسجل المملكة تراجعاً ملحوظاً في أعداد الحالات والإصابات بالمرض يومياً. فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية