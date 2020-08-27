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"الجمارك" تسمح بعبور شاحنات "الترانزيت" من جميع الدول

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"الجمارك" تسمح بعبور شاحنات "الترانزيت" من جميع الدول "الجمارك" تسمح بعبور شاحنات "الترانزيت" من جميع الدول
تنفيذاً للأمر السامي لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية

أعلنت الجمارك عن السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها (الترانزيت) من جميع الدول، وذلك تخفيفاً للإجراءات الاحتزازية المطبقة في المنافذ البرية.

وأوضحت "الجمارك" أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية، وهو يشمل تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة (مبدأ المعاملة بالمثل)، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا المستجد(19-COVID).الجمارك السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية