دون تحديد مدة غيابه.. الشباب: نجاح عملية الرباط الصليبي لـ"الشهراني"

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الفريق ينهي استعداداته لملاقاة الأهلي يوم الأحد المقبل

أعلن نادي الشباب اليوم عن نجاح عملية الرباط الصليبي للاعب الفريق الكروي الأول عبدالعزيز الشهراني، لكن دون الكشف عن المدة التي يحتاجها اللاعب للعودة للملاعب.



وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالعزيز الشهراني عملية جراحية للرباط الصليبي الأمامي تكللت بالنجاح ولله الحمد".

وفي سياق متصل يستعد فريق الشباب لملاقاة الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.نادي الشباب الرباط الصليبي عبدالعزيز الشهراني