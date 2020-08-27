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أقوى التزام شهري.. العراق يخفض إنتاجه من النفط تنفيذًا لاتفاق "أوبك+"

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أقوى التزام شهري.. العراق يخفض إنتاجه من النفط تنفيذًا لاتفاق "أوبك+" أقوى التزام شهري.. العراق يخفض إنتاجه من النفط تنفيذًا لاتفاق "أوبك+"
تراجع إلى 2.63 مليون برميل يومياً

أقوى التزام شهري.. العراق يخفض إنتاجه من النفط تنفيذًا لاتفاق

أفادت بيانات شحن ومصادر بالقطاع، اليوم (الخميس)، بأن صادرات العراق من النفط تراجعت منذ بداية أغسطس (آب)، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في "أوبك" يواصل الالتزام بتعهده تقليص المعروض بموجب اتفاق تقوده المنظمة.

وذكر المدير التنفيذي لدى بترو-لوجستكس دانييل جربر، أن العراق بصدد تحقيق أقوى مستوى التزام شهري له هذا العام.

وتراجعت صادرات جنوب العراق إلى 2.63 مليون برميل يوميًا حتى 25 أغسطس، بحسب متوسط أرقام من بترو-لوجستكس، التي ترصد شحنات الناقلات، وبيانات رفينيتيف أيكون، ويقل ذاك 40 ألف برميل يوميًا عن رقم يوليو (تموز) الرسمي لصادرات الجنوب والبالغ 2.67 مليون برميل يوميًا، وفقاً لـ"رويترز".


بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، من أول أغسطس تقليص خفض غير مسبوق للمعروض بالتزامن مع بدء تعافي الطلب من تداعيات أزمة .

ولا يزال العراق يقلص الإنتاج، بعد التزام غير كامل بالاتفاق في الأشهر السابقة.العراق النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية