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بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيو

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بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيو بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيو
تسجيل إصابة 1522 جديدة بالفيروس

بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيو

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ"كوفيد-19" منذ 12 يونيو الماضي.

وكشفت بيانات البريطانية عن إصابة 1522 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة يوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى المستجد، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477.

وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية؛ وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.بريطانيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية