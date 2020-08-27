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13 قتيلاً في أمطار لم تشهدها باكستان منذ 89 عاماً

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13 قتيلاً في أمطار لم تشهدها باكستان منذ 89 عاماً 13 قتيلاً في أمطار لم تشهدها باكستان منذ 89 عاماً
سكان كراتشي يضطرون لترك منازلهم

13 قتيلاً في أمطار لم تشهدها باكستان منذ 89 عاماً

هطلت أمطار غزيرة على كراتشي العاصمة المالية لباكستان، اليوم (الخميس) محدثة فيضانات واسعة النطاق؛ حيث تجاوز هطول الأمطار الغزيرة في أغسطس (آب)، معدلات قياسية سجلت منذ 89 عامًا في المدينة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن 13 شخصاً قتلوا جراء الفيضانات، في حين اضطر السكان لترك منازلهم، وفقاً لـ"رويترز".

وعملت السلطات المحلية على نقل العائلات النازحة إلى منشآت تعليمية، بينما نفذ الجيش عمليات إنقاذ وإغاثة.

من جهته ذكر كبير مسؤولي الأرصاد الجوية في باكستان سردار سارفاراز، أن البلاد لم تشهد أمطارًا بهذا القدر مطلقًا في شهر أغسطس منذ عام 1931، أي قبل 16 عامًا من حصول باكستان على استقلالها عن بريطانيا.

من جانبه أعرب عبد الرازق داوود مستشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لشؤون التجارة، عن تخوفه من أن هذه الأمطار قد تلحق ضرراً بصادرات البلاد.أمطار غزيرة باكستان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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