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هيئة الطيران المدني تعتمد مطار أبها مطاراً دولياً

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حتى فبراير 2023 بعد تطبيقه لمعايير الآيكاو

هيئة الطيران المدني تعتمد مطار أبها مطاراً دولياً

أعلنت هيئة الطيران المدني حصول مطار أبها على الترخيص الدولي، واعتماده مطارًا دوليًا مرخصًا عالميًا بعد أن كان إقليميًا.

جاء ذلك في تغريدة للهيئة على حساب مطار أبها بموقع تويتر، وذلك حتى فبراير 2023، بعد تطبيق الاشتراطات والأنظمة حسب المعايير المنصوص عليها في المنظمة الدولية للطيران المدني (الآيكاو).

وبذلك يمكن للمطار أن يستقبل رحلات دولية من جميع أنحاء العالم وفق الإجراءات التشغيلية.

هيئة الطيران المدني مطار أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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